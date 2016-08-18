Вашингтон, 18 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о возможном перевозе американских атомных бомб из Турции в Румынию. Об этом сегодня, 18 августа, пишет «Российская газета» со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Эванса.

USAFE AFAFRICA Авиабаза «Инджирлик» в Турции

Он заявил журналистам, что министерство обороны США не подтверждает и не отрицает наличие или отсутствие американского ядерного оружия в Турции и Румынии.

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что США начали вывоз своего атомного оружия из Турции, в связи с резким обострением американо-турецких отношений. Речь шла о более чем 20 атомных бомбах B-61, которые находятся в Турции на случай ядерной войны против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Румынии категорически опроверг эту информацию.