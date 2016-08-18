Владикавказ, 18 августа, 2016, 18:59 — ИА Регнум. На продовольственных рынках РСО-Алания зафиксировано снижение цен на овощи. Как сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM, последний летний месяц стал началом стабилизации роста стоимости сельхозпродукции. На прилавках торговых предприятий города Владикавказа цены на овощи и другие продукты до конца июля держались на уровне зимних.

Ассортимент

В изобилии были фрукты и овощи, но из-за дороговизны для многих жителей региона витаминная продукция оставалась недоступной. В разгар лета люди были вынуждены покупать капусту, свеклу, морковь по 50 рублей, а за килограмм помидор просили 100−120 рублей, огурцы продавались по 50−70 рублей. Перекупщики наживались, а у остальных жителей Северной Осетии тоньше становились кошельки. Власти региона, впрочем, как и руководители владикавказских рынков не могли как-то повлиять на продолжающийся рост стоимости сельхозпродукции. В Минсельхозпроде республики ссылались на непогоду, которая якобы спровоцировала скачки цен.

Пользуясь тем, что в рыночных условиях невозможно контролировать цены, перекупщики не только взвинчивали цены, но и обвешивали покупателей. Понимая, что ассортимент продукции на рынках Владикавказа и в других городов республики полностью зависит от поставок из соседних регионов и закавказских стран, они чувствовали себя вольготно. Ценники переписывали как хотели, то уменьшали цифры, то увеличивали. Так продолжалось до первой декады августа.

В настоящее время в торговую сеть начали поступать овощи, выращенные местными фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств граждан. В результате на 20 рублей подешевели свекла, капуста, морковь, огурцы и кабачки. Помидоры реализуются сегодня по 30−50 рублей. Покупатели впрок запасаются сельхозпродукцией. Высокими остаются цены на яблоки, груши и персики. Фрукты завозятся на рынки перекупщиками из Кабардино-Балкарии в небольших объемах. Персики поставляются в Осетию из Грузии и стоят 120−150 рублей.

Местные овощи на потребительском рынке составляют пока небольшой процент. Что же могут предложить горожанам владельцы крестьянско-фермерских хозяйств?

«Толк в овощах знают турки-месхетинцы, которые не первый год работают у нас. Они и задействованы в их производстве. Продукция наша поступает на рынки города Владикавказа, продается и в Ардонском районе. В эти дни на полях ведется сбор огурцов, есть баклажаны, капуста, сладкий и горький перец, картофель. Прошедшие весной обильные дожди в какой-то мере отрицательно повлияли на рост растений, но, несмотря на это получили хороший урожай. Продукция наша реализуется по ценам ниже рыночных, качеством ее потребители довольны. В сентябре начнется массовый сбор урожая», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор предприятия «Родина» Ардонского района Руслан Губаев.

Напомним, что ранее в регионе заметно подорожали рис и гречка. Цена одного килограмма гречки в розничной торговле увеличилась с 70 до 90 рублей. При этом продавцы не могут дать внятного ответа, по какой причине произошло резкое подорожание круп. Одни ссылаются на то, что в очередной раз возросли оптовые цены, другие говорят о предстоящем дефиците риса и гречки в целом по стране.

Напомним, что в РСО-Алания градом были уничтожены значительные площади сельхозкультур. Затяжные ливневые дожди также повлияли на урожайность картофеля. По словам фермеров, на прошлогодний урожай уже не приходится рассчитывать. Клубни начали гнить, что и вынудило сельхозпроизводителей раньше времени выкапывать картофель и продавать. Сегодня килограмм картофеля обходится потребителям в 25 рублей.