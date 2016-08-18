Киев, 18 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, на Луганщине руководство Украинского общественного движения (УОД) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало в дорожно-транспортное происшествие. Об этом на своей странице в Twitter пишет украинская журналистка Татьяна Даниленко, передает ИА REGNUM.

Rusnext.ru Боевики ДУК «Правый сектор»

«Весь Провод «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбился в машине в Луганской области. Жертв нет, но авария серьезная», — сообщает Даниленко.

Также эту информацию подтвердил председатель Центрального штаба УОД «ПС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Лабайчук. «Сначала мы думали не писать об этом ничего, но слухи, которые растут, заставляют это сделать. Около недели члены Провода и некоторые члены Центрального Штаба находились вместе, осуществляя объезд ячеек организации. Под конец заехали на базу боевых подразделений ДУК ПС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на передовой. Сегодня, выехав дальше, автобус, в котором находился экипаж, попал в аварию», — отметил Лабайчук на своей странице в «Фейсбуке».

При этом Лабайчук считает, что в «ПС» пока не могут утверждать, что эта авария была чистой случайностью. «Весь экипаж находится в больнице с травмами различной тяжести. Их жизни ничего не угрожает», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года бойцы ДУК «ПС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выведены с позиций на шахте Бутовка (под Авдеевкой, Донетчина). Это произошло после гибели сразу четырех добровольцев и ранении 11. Военные патрули ВСУ заблокировали въезд добровольцам на передовую. Позже спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что военные разберутся, как добровольцам удалось проникнуть на передовую, и с чьего молчаливого согласия «ПС"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и не влившись в состав ВСУ или Нацгвардии, вопреки всем требованиям и запретам, все еще воюет в Донбассе.