Москва, 18 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с 22 августа в районе сирийского города Алеппо, будет введена первая 48-часовая «гуманитарная пауза. Об этом сегодня, 18 августа, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он рассказал, что российское военное ведомство готово ввести первую 48-часовую «гуманитарную паузу», для того, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям многострадального Алеппо. Минобороны РФ рассматривает введение «гуманитарной паузы», как «пилотный проект» с целью подтверждения безопасности доставки груза мирному населению Алеппо.

В будущем такие «гуманитарные паузы» могут стать еженедельными для доставки населению города продуктов питания, медикаментов и восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных в результате обстрела боевиков.

Конашенков детализировал, что гуманитарная помощь будет направлена как жителям восточных районов Алеппо, контролируемых боевиками, так и жителям западных районов, где окопались правительственные силы. Конвои с гуманитарной помощью пойдут по двум маршрутам.