Нью-Йорк, США, 18 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В США наблюдается рост числа рабочих мест и возвращение занятости среди трудящихся со средним уровнем доходов, передаёт Reuters. Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли видит в этом позитивный сигнал для рынка труда.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Дадли заявил, что в последние два месяца рост числа рабочих мест «помог развеять опасения, возникшие в начале этого года о том, что рост числа рабочих мест начинает тормозиться». В самом деле, эти отчёты укрепляют моё мнение о том, что условия на рынке труда продолжают улучшаться», — заявил он на пресс-конференции.

«Впервые за долгое время по всей стране прирост рабочих мест со средним уровнем заработной платы действительно превзошёл прирост рабочих мест с высокими и низкими заработными платами», — говорит Дадли. Он является одним из тех, кто на постоянной основе голосует по процентным ставкам США, а также считается близким соратником председателя ФРС Джанет Йеллен.

«Я считаю, что это является важным развитием в экономике, потому что, если оно продолжится, то могло бы создать больше возможностей для работников и членов их семей», — добавил глава нью-йоркского Центробанка.

Дадли отказался комментировать заявления политиков о том, что Федрезерв может повысить ключевую ставу в сентябре.