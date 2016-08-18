Калуга, 18 августа, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор бывшему министру строительства и ЖКХ Калужской области Александру Болховитину. По информации интернет-портала «Калуга24.ТВ» калужский экс-министр приговорен к трем годам лишения свободы. Проходившего по данному делу в качестве обвиняемого бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ области Николая Матвейкина суд амнистировал. Кстати, во время следствия Александр Болховитин находился под подпиской о не выезде.

orgsmi.ru Приговор суда вступит в законную силу в десятидневный срок

Между тем, как подтвердили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах Калужской области, суд над бывшим калужским министром Александром Болховитиным действительно состоялся. Однако полный комментарий по приговору появится, лишь после того, как истечет десятидневный срок подачи апелляции, и приговор вступит в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшему министру строительства и ЖКХ Калужской области Александру Болховитину предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), связанное с хищением бюджетных средств Калужской области на сумму более 12 млн. рублей при определении организации, выполняющей функции строительного контроля при строительстве социально значимых объектов для региональных нужд.

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