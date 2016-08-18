Киев, 18 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. На Украине может быть введено военное положение и объявлена мобилизация. Об этом сегодня, 18 августа, во время выступления перед военными 16-ой отдельной бригады армейской авиации ВВС Украины в Бродах Львовской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

По его словам, в Донбассе и Крыму наблюдается обострение военной обстановки. «Более 45 тыс. украинцев записались добровольцами в контрактную армию только в этом году. На сегодняшний день эти добровольцы-контрактники позволили мне как верховному главнокомандующему воздержаться от объявления новых очередей мобилизации. Но, к сожалению, обострение ситуации на востоке и в Крыму не исключает возможности, в случае продолжения эскалации, решения ввести военное положение и объявить мобилизацию», — рассказал Порошенко.

Глава государства заверил, что Украина выступает за выполнение минских соглашений и продолжение переговоров с Российской Федерацией в рамках «нормандского формата». «Принципиальная позиция Украины сейчас в координации с нашими международными партнерами вернуть агрессора за стол переговоров, заставить взять на себя обязательства в минском процессе и вернуть нормандский формат. Рассчитывать на победу мы можем, когда у нас будут мощные вооруженные силы, высококвалифицированные, высокопатриотические, хорошо вооруженные и подготовленные», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что в 2016 году может пройти только одна волна мобилизации. При этом в ряды ВСУ могут призвать 10−12 тыс. солдат.

Как сообщало ИА REGNUM , 17 августа глава отдела внедрения службы в резерве Мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ, полковник Михаил Щербина заявил, что жители Донецкой и Луганской областей так же подлежат осеннему призыву в ряды ВСУ, как и жители других регионов. Он заверил, что Донетчина и Луганщина в полном объеме выполнили предыдущие планы по мобилизации в ВСУ.

Напомним, 16 августа советник президента Порошенко Юрий Бирюков сказал, что Генштаб может объявить седьмую волну мобилизации в случае резкой эскалации боевых действий в Донбассе. «Если на фронте действительно будет обострение, будет объявлена седьмая волна мобилизации», — отметил Бирюков. По его словам, в случае объявления седьмой волны мобилизации, под призыв попадут солдаты первой очереди резерва, которые уже прошли АТО. «Они быстрее станут в ряды защитников на фронте и не будут нуждаться в длительном времени на обучение», — пояснил Бирюков.

Также, 10 августа президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в «нормандских переговорах». «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».