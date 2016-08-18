Тамбов, 18 августа, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году смогут получить господдержку свыше 500 предпринимателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Приоритетными направлениями являются обрабатывающие производства, ЖКХ и строительство.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1959

Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области объявило конкурс среди проектов малого и среднего бизнеса, претендующих на получение государственной поддержки. Как отметила руководитель ведомства Наталия Макаревич, в качестве мер поддержки предусматривается выплата компенсаций в размере до 1 млн рублей предпринимателям, участвующим в лизинговых схемах. Сумма возмещения затрат на приобретение и монтаж оборудования составит уже в два раза больше. На выплату до 5 млн рублей могут рассчитывать бизнесмены, решившие организовать частный детский сад.

Еще одним направлением, которое намерены развивать в регионе, является социальное предпринимательство. Люди, которые планируют открыть социально ориентированный бизнес, а также трудоустроить тех, кто относится к социально незащищенным слоям, имеют все шансы получить гранты в размере до 650 тысяч рублей.

По словам Наталии Макаревич, в малом бизнесе занято более 125 тыс. человек. Этот сектор экономики только в I полугодии заплатил в консолидированный бюджет области 1 млрд рублей. Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из приоритетных направлений деятельности администрации Тамбовской области, которое курирует лично губернатор Александр Никитин. Государственные средства, которые получают предприниматели, призваны стимулировать развитие производства, создавать новые рабочие места, содействовать росту заработной платы и объемам выпускаемой конкурентоспособной продукции.