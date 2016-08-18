Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 20:38 — ИА Регнум. III слет вожатских отрядов Санкт-Петербурга «Вожатское лето spb.ru» состоялся сегодня, 18 августа, в загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» Дворца творчества юных. В этом году слет собрал около 350 лучших вожатых из детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Молодые люди прошли подготовку по специальной методике с целью войти в кадровый резерв Российского движения школьников.

vk.com II Слет вожатских отрядов детских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга

Открыла «Вожатское лето spb.ru» торжественная линейка с вожатским парадом, где каждый отряд прошел в собственной оригинальной форме. В течение дня вожатские команды приняли участие участвовать в профессиональных испытаниях, часть из которых посвящена Году российского кино.

На слете вожатые сразились в нескольких конкурсных состязаниях. В программе «Здравствуйте, это — мы!» они представили визитку педагогического отряда в форме видеоролика в любом киножанре. В конкурсе «Игровой практикум» участники продемонстрировали лучшие разработки вожатских игр для детей и те практики, которые они намерены предложить в рамках развития Российского движения школьников. Состязание «Наше кино» представляет собой авторский вожатский проект в видеоформате, по одной из тем-номинаций: «Дело было в отряде», «Портрет вожатого в интерьере». Завершил состязания конкурс вожатских танцев «Танцуют все!»

Оценивало конкурсы компетентному жюри, в состав которого вошли представители педагогических вузов, колледжей и представители РДШ. Итоги профессиональных конкурсов подвели на линейке. А на прощальном костре вожатые подарили коллегам свои лучшие песни — песни для души.

Отметим, что Российское движение школьников начнет свою работу с 1 сентября 2016 года в пилотных школах всех 85 субъектов Российской Федерации. Движение предоставляет школьникам возможность выбрать и заниматься по одному из четырех направлений: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление». По каждому запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские способности, заняться волонтерством, спортом, создать школьный медиа-центр и снять собственный видеоролик, пообщаться с известными людьми разных профессий и сфер деятельности, а также принять участие во всероссийских конкурсах и фестивалях, по результатам которых лучшие ученики будут поощрены ценными призами.