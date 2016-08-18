Калининград, 18 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Колючая проволока на границе, всколыхнувшая польские СМИ, была установлена ещё в советские годы, поэтому «тема не стоит обсуждения». Об этом сегодня, 18 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области Александр Вашерук.

twitter.com/mdzienynski Скриншот дутой сенсации от польского журналиста

ИА REGNUM уточняет, что накануне более десятка СМИ и интернет-ресурсов Польши рассказали своим читателям о том, что «на границе с Польшей россияне стали устанавливать колючую проволоку». При этом, журналисты сделали акцент на том, что строительство подобного ограждения началось с момента, когда было приостановлено местное приграничное передвижение (МПП).

Автором «сенсации» выступил журналист Radio Zet Михал Дзениньски, который в своём микроблоге выложил соответствующую фотографию. Судя по хэштегу, съёмка велась в районе Виштынецкого озера на северо-востоке Польши.

На просьбу ИА REGNUM прокомментировать фотофакт польского коллеги, представитель ФСБ сообщил: «Забор (ограждение) с колючей проволокой на российско-польском участке границы появился ещё в советские времена. Думаем, не стоит на этом акцентировать внимание».

Тем временем, жители северных воеводств Польши, входящих в зону МПП, инициировали сбор подписей к премьер-министру Польши Беате Шидло за возобновление льготного режима пересечения с Россией.

В свою очередь, бывший премьер-министр Польши Ежи Миллер, комментируя отмену МПП, заявил, что русофобия в Польше стала государственной доктриной.

«В результате, мы постоянно слышим, что Путин непременно нападёт на Польшу, но мы не слышим только зачем? — задался вопросом Миллер на страницах издания Super Express. — В Польше нет ведь никаких природных богатств, которых нет в России. Нет также никакого русского меньшинства, нуждающегося в помощи. Россия не имеет никаких территориальных претензий в отношении нашей страны. Претензии имеют украинские националисты, но малое приграничное передвижение с Украиной заработало снова».