Москва, 18 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Законопроект об изменении периода финансового года внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа. Предлагается перенести период финансового года «с 1 января по 31 декабря» на «с 1 октября по 30 сентября».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Инициатива направлена на повышение уровня исполнения федерального бюджета и эффективности использования бюджетных средств, отмечают авторы.

Финансовый год, согласно предлагаемым выше изменениям, начнется с 1 октября 2018 года.

Так, по данным депутатов, в 2015 году процент исполнения бюджетных ассигнований находился на уровне 83%. Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился по следующим главным распорядителям: Минфину (108,3 млрд руб.), Росавиации (15,9 млрд руб.), Роскосмосу (13,7 млрд руб.), Росавтодору (13,5 млрд руб.), Минсельхозу (11,0 млрд руб.), Минздраву (7,2 млрд. руб.), Минобрнауки (2,7 млрд руб.), Роструду (2,6 млрд руб.), Минэкономразвития (2,5 млрд. руб.), Минстрою (1,6 млрд руб.), указали авторы законопроекта. Аналогичная ситуация складывается и по объему остатков по субсидиям на счетах субъектов РФ, отмечают они.

Исполнение федерального бюджета также характеризуется неравномерностью распределения контрольных событий, кассового исполнения расходов федерального бюджета в течение финансового года, низкой эффективностью реализации ряда госпрограмм и высоким уровнем дебиторской задолженности по расходам, указали они.