Архангельск, 18 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Четверо котласских детей вернулись с черноморского побережья с инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Ольга Богаевская. На пляже. 1956

Сразу же по прибытию поезда на железнодорожную станцию утром 18 августа, дети были осмотрены врачами Котласской центральной городской больницы им. Святителя Луки. Двое госпитализированы в инфекционное отделение КЦГБ, за остальными организовано медицинское наблюдение по месту жительства.

Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Архангельской области.

Региональные эксперты настаивают на необходимости объективной оценки условий размещения, которые детские оздоровительные лагеря Краснодарского края предлагают юным северянам.

«Учитывая жалобы, поступившие от родителей, случаи заболевания детей в пути из лагерей, нами будет проведена проверка деятельности лагерей «Нептун» и «Атлант», — отметила заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова.

В ближайшее время специалисты ведомства направятся в указанные лагеря для оценки ситуации на месте. По итогам проверок будет принято решение о возможности дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что по предложению регионального министерства управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уже проводило проверку лагерей «Атлант» и «Нептун». Однако каких-либо нарушений выявлено не было.

Напомним, проверки Роспотребнадзора показали, что детский отдых в самом регионе организован также не на высшем уровне — нарушения санитарного законодательства были выявлены в 84 учреждениях.В начале августа ЧП произошло в одном из лагерей Онежского района. Признаки пищевого отравления были выявлены у 39 детей в возрасте от 7 до 17 лет и одного сотрудника лагеря, 22 ребенка были госпитализированы.