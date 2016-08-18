Москва, 18 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Средний размер заработной платы российских чиновников в федеральных государственных органах вырос за шесть месяцев 2016 года на 3,5%, до 99,9 тыс. рублей, сообщает Росстат.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Согласно данным статистического ведомства, среднемесячная зарплата федеральных гражданских служащих составила 99,9 тыс. рублей, что на 103,5% больше, чем в первом полугодии 2015 г.

Стоит отметить, что зарплаты в органах законодательной власти выше, чем в исполнительной, примерно на 60%.

Самый большой размер зарплат среди гражданских чиновников отмечен в администрации президента, в среднем 208,6 тыс. рублей, в аппарате правительства — 181,8 тыс. рублей, а самый низкий зафиксирован в Федеральном агентстве по государственным резервам, чьи сотрудники в среднем получают по 39,6 тыс. рублей.

Кроме того отмечено, что в первом полугодии 2016 года в 53 федеральных ведомствах средний размер заработной платы гражданских служащих был меньше, чем в среднем по экономике Москвы.

Численность сотрудников гражданской службы в федеральных государственных органах на конец июня 2016 года составила 38 тыс. человек.