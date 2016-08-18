Ростов-на-Дону, 18 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Ростовской области прошедшей ночью поисковики, члены военно-исторических клубов, потомки воинов Красной армии почтили память бойцов Миус-фронта, бросившихся в схватку с немецко-фашистскими оккупантами в 1943 году. Траурный митинг «Помним» состоялся в селе Куйбышево. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 18 августа руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков, акция стала поистине народной: в ней приняли участие и гости из других городов.

vk.com/mius_front Акция в Куйбышево

«Прибыли родные бойцов из разных городов. На реке Миус погибло очень много земляков, в том числе из Батайска, Новошахтинска. Также приняли участие жители Ставрополя, Краснодара. Собравшиеся опустили на воду венки, а также зажгли слово «Помним», составленное из свечей. Затем поисковики в форме 43-го года дали троекратный залп», — отметил Кудряков.

Отметим, что на линии Миус-фронта продолжается поисковая работа. До сих пор останки воинов, самоотверженно бросавшихся в бой, находят ежедневно. Один из них — противотанкист с полевой сумкой. Возможно, что специалистам удастся установить его имя.

Напомним, что общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 833 тыс. бойцов. В мае 2015 года в Куйбышевском районе открыли народный памятник бойцам Миус-фронта. В память погибших солдат здесь горит Вечный огонь. Сюда жители и гости донского края приносят цветы, чтобы помянуть тех, кто до сих пор не найден. На мемориале нанесены названия гвардейских частей.