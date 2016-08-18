Мурманск, 18 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Завершился сезон круизов-2016 на Северный полюс. Всего в этом году состоялось пять рейсов на атомном ледоколе «50 лет Победы» по маршруту Мурманск — Северный полюс — Мурманск. Всего в самой северной точке Земли в этом сезоне побывало 557 туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

Christopher Michel Атомный ледокол «50 лет Победы»

Круизы на «макушку» планеты проходят через территорию федерального заказника «Земля Франца-Иосифа», который включает в себя одноименный архипелаг и находится под управлением национального парка «Русская Арктика». Для контроля за соблюдением природоохранного законодательства и предотвращения конфликтов с белым медведем рейсы сопровождают сотрудники национального парка «Русская Арктика». На архипелаге Земля Франца-Иосифа туристы обычно знакомятся с несколькими островами в ходе зодиачных круизов, вертолетных экскурсий и высадок. Это зависит от погодных условий, ледовой обстановки и наличия в предполагаемом месте высадки белых медведей. Если на берегу наблюдается полярный хищник — высадка запрещена.

В этом году круизы на Северный полюс начались 16 июня. В первом круизе приняло участие 115 туристов, среди которых преобладали граждане Китая, были также жители США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и др. Во втором рейсе на борту было 113 пассажиров, в том числе большие группы туристов из Японии и Германии.

В первых рейсах туристам не очень повезло с погодой: наблюдались постоянный туман и волнение на море. Зато путешественникам удалось увидеть достаточно много белых медведей.

В третьем круизе на полюс участвовало 100 туристов из 14 стран, в том числе Китая, Японии, Германии, России и др. (среди них были четыре русскоязычных представителя Киргизии). Как сообщает старший группы инспекторов национального парка «Русская Арктика» Александр Фельдт, по пути «вперед» участники рейса смогли посмотреть пролив Пондорфа с вертолета — стояла благоприятная для полетов погода. На обратном пути путешественники совершили зодиачный круиз в бухте Теплиц острова Рудольфа в районе бывшей полярной станции. После чего ледокол раньше намеченного времени ушёл с архипелага, поскольку самочувствие одного из пассажиров стало критическим. Стоит отметить, что туманная погода не позволяла делать дальнейшие высадки.

Четвертый круиз со 120 пассажирами был полностью китайским. По пути на полюс туристы высаживались в бухте Тихой острова Гукера, на обратном пути совершили зодиачный круиз в бухте Теплиц острова Рудольфа, осматривая ледник. Там в этот момент находился медведь. Также удалось проехать на зодиаках около острова Аполлонова, где находится лежбище моржей. В завершение туристы с вертолета посмотрели на ледник на острове Нортбрука.

В ходе пятого круиза 109 туристов из 24 стран, среди которых выделялись представители Китая, Таиланда и России, по пути на полюс летали на вертолете в районе мыса Тегетхоф острова Галля. На обратном пути были проведены зодиачные круизы в районе острова Аполлонова и вертолетные облеты в районе ледника вдоль пролива Пондорфа. В ходе этого круиза удалось сделать две высадки: на мысе Триест острова Чампа, где находятся знаменитые круглые камни, и в бухте Тихой острова Гукера.

Отметим, что туристические рейсы на борту атомного ледокола на Северный полюс осуществляются с 1990 года. В настоящее время они проходят на а/л «50 лет Победы». Туры организуют компании «Poseidon Expeditions» и «Quark Expeditions». Средняя стоимость путевки 27 тысяч долларов США.