Ярославль, 18 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. 3 млн 120 тыс рублей потратила Избирательная комиссия Ярославской области на информирование избирателей о проведении выборов депутатов Госдумы России 18 сентября 2016 года. Об этом сообщили в избиркоме корреспонденту ИА REGNUM. Деньги пошли на изготовление и размещение информационных материалов.

Для информирования избирателей будут использоваться как федеральные информационные материалы, изготовленные в Центральной Избирательной Комиссии России, так и материалы, разработанные региональным избиркомом.

Кроме того телевидение и радио «ГТРК «Ярославия» уже транслируют информационные ролики. В дальнейшем к этой работе присоединиться телеканала «Первый Ярославский».

Кроме роликов в средствах массовой информации будут изготовлены плакаты и листовки, призывающие граждан к волеизъявлению, они будут размещены на рекламных щитах и на общественном транспорте. Стандартные приглашения на выборах также изготовлены. В этот раз они в отличии от предыдущих кампаний по выборам федеральных депутатов не будут содержать списки кандидатов. В пригласительных написана лишь информация о правилах голосования и избирательных участках.