Тверь, 18 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Вручение государственных наград жителям Тверской области состоялось 18 августа — в преддверии Дня государственного флага России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

Награды вручил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. «Со времен Петра I российский триколор является олицетворением великой истории и выдающихся побед нашего Отечества, вдохновляют людей на новые победы во имя Родины. Под российским флагом создается будущее нашей страны», — отметил глава региона.

Среди награждаемых — работники сельского хозяйства и промышленности, сотрудники учреждений здравоохранения и образования, социальной защиты и государственного управления, культуры и спорта.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена воспитателю Зубцовского детского дома Марии Громовой.

Сразу нескольким представителям здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, присвоены почетные звания заслуженных работников Российской Федерации: зубному врачу «Нелидовского психоневрологического диспансера» Татьяне Лебедевой, редактору отдела газеты «Тверская жизнь» Лидии Гаджиевой, главе крестьянско-фермерского хозяйства в Торжокском районе Александру Решетняку, председателю колхоза «Победа» Сандовского района Алексею Севущину, механизатору ЗАО «Свободный труд» из Кашинского района Владимиру Шишкину.

Также вручены региональные награды: нагрудный знак губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», знак губернатора «Во благо земли Тверской», почетные грамоты и благодарности.

Присвоены звания почетных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, спорта и туризма, а также в муниципальной службе, промышленности, экономике, юриспруденции.