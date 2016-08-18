Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. До 2025 года на Рыбинской и Угличской ГЭС будет заменено основное оборудование — вырабатывающие энергию гидроагрегаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Каскаде Верхневолжских ГЭС», филиала ПАО «РусГидро».

машинный зал Рыбинской ГЭС

Гидроагрегаты с поворотно-лопастными турбинами были введены в эксплуатацию с 1941 по 1950 год, большая часть непосредственно перед Великой Отечественной войной и в годы войны. Их обновление началась с конца 1990-х годов, в настоящее время заменен 1 из 2 агрегатов Угличской ГЭС и 3 из 6 агрегатов Рыбинской.

К 2025 году собственник планирует полностью обновить морально и физически устаревшее оборудование. При этом мощность двух станций вырастет на 50 мегаватт, новое оборудование позволит эффективнее использовать энергию Волги.

Пока в рамках перевооружения завершена модернизация расположенного на берегу открытого распределительного устройства. В ее ходе были заменены трансформаторы, выключатели, проложены новые линии кабеля. Как отмечают в «Каскаде Верхневолжских ГЭС», модернизация повысила надежность оборудования.

Справка ИА REGNUM : Строительство Угличской и Рыбинской ГЭС началось в 1935 году, строительство велось в основном силами заключенных Волголага, а после войны — с участием военнопленных. Зимой 1941 года станции снабжали электроэнергией Москву, в то время как столица была отрезана почти ото всех источников энергии, за что работники станций были награждены медалью «За оборону Москвы». В ходе строительства гидроузлов были созданы Угличское и Рыбинское водохранилища — верхние ступени Волжско-Камского каскада, с появлением которого был создан единый глубоководный путь в Центре России, а Москва стала «портом пяти морей», получив гарантированный выход грузовых судов к Балтийскому, Белому, Каспийскому и Черному морям.