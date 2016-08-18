Вильнюс, 18 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Певец Олег Газманов не планирует опротестовывать запрет на свой въезд в Литву и в целом очень доволен своей поездкой, сообщает телеканал «Россия 24».

pixabay.com Въезд запрещён

Популярный российский певец вынужден был провести ночь в вильнюсском аэропорту после того, как литовские таможенники отказались пустить его в страну с частным визитом. Газманов отметил, что рядовые служащие аэропорта выражали ему свою симпатию и сочувствие. Народный артист России Олег Газманов призвал российских граждан «не разжигать рознь в интернете» в отношении граждан Литвы, так как простой народ этой страны его уважает и в свою страну пускает. Исполнитель выразил надежду, что следующее правительство, избранное народом Литвы, сделает из этого выводы.

Газманов отметил, что ему кажется странным тот факт, что исполнение его песен объявлено нежелательным, так как они созданы в Советском Союзе. Это тем более странно, если учесть тот факт, что практически все члены нынешнего правительства Литвы тоже рождены в СССР, а некоторые из них даже состояли в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Напомним, 17 августа в аэропорту Вильнюса литовские таможенники отказались пустить Олега Газманова в страну. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что российский артист внесен в список нежелательных лиц за пропаганду «российской агрессии».