Калининград, 18 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 18 августа, произошёл взрыв газа строящемся доме, расположенном в посёлке Зорино Гвардейского района (40 км от Калининграда). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, взрыв разрушил часть стены и крыши строения.

yandex.ru/maps Пос. Зорино, где произошло ЧП, помечен значком

В результате происшествия пострадал 36-летний хозяин дома, с ожогам он был госпитализирован.

ИА REGNUM уточняет, что в последний раз в Калининградской области взрыв газа в частичным разрушением строения произошёл в февраля 2016 года. Тогда в городе Черняховске взорвалась квартира в трёхэтажном доме немецкой постройки. Погиб хозяин жилья.

Двумя месяцами ранее — в декабре 2015 года — взрыв бытового газа прогремел в городе Ладушкин Калининградской области. Там довоенное здание также частично обрушилось. 36-летний хозяин получил 80% ожогов тела и спустя пять дней скончался.