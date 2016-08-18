Иваново, 18 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Эстафету флага проведут в Ивановской области 22 августа — к 25-летию установления государственного флага Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

pixabay.com Цвета российского флага

В преддверии праздника в регионе изготовят копию флага России длиной 37 метров, а вечером 22 августа представители общественных организаций, политических партий, депутаты, руководители региона, участники творческих коллективов, спортсмены пронесут его по центральной улице города — проспекту Ленина от площади Революции до площади Пушкина.

На площади Пушкина пройдет передача эстафеты флага городу Шуя, и 23 августа бело-сине-красное полотнище площадью почти 200 квадратных метров пронесут по центральным улицам города на Тезе. Далее эстафету флага примут Тейково (24 августа), Фурманов (25 августа), Родники (26 августа), Приволжск и Плес (27 августа). Завершится акция «Эстафета флага Российской Федерации в Ивановской области» 28 августа в Кинешме, флаг провезут по Волге.

В понедельник, 22 августа, церемонию передачи флага будут предварять шоу-спектакль «Триколор», молодежный флешмоб, в ходе которого его участники выстроятся в слово «Россия», и хоровое исполнение гимна РФ.