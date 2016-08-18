Москва, 18 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Москве введено 300 объектов недвижимости в 2016 году, заявил на пресс-конференции 18 августа руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что власти Москвы планируют максимально вовлекать в строительство и реорганизацию территорий инвестиционные средства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если в 2011 году объем инвестиций составлял — 81% по квадратным метрам, в 2016 году, несмотря на сложные финансово-экономические условия, 89% квадратных метров территорий строят инвесторы. Это результат планомерной работы», — отметил Левкин.

По его словам, за 7 месяцев 2016 года в Москве введен 301 объект недвижимости: 270 из них — за счет инвесторов, 31 — за счет городского бюджета.

«Если говорить по видам объектов: 203 из них — жилье, 9 — детских дошкольных учреждений, 5 — школ, 3 — объекта среднего и высшего образования, 2 — объекта здравоохранения, 1 объект физкультуры и спорта, 1 объект культуры, 18 — административно-деловых объектов и 4 гостиницы», — пояснил он.

По словам главы департамента, на неиспользованных брошенных промзонах столицы сегодня строятся около 25% всей вводимой недвижимости в городе. Наиболее значимыми территориями Левкин обозначил завод имени Лихачева (ЗиЛ), территорию бывшего Тушинского аэродрома, ОАО «Серп и Молот», ОАО «ДСК №3» на Боровском шоссе, ОАО НПО «Взлет» на Производственной улице и Московский зеркальный комбинат в районе станции метро Ботанический сад.

«По территории ЗиЛ разработано три проекта планировки, по которым прошли публичные слушания и получили одобрение горожан. Объем строительства предполагаемой территории — 6,2 млн кв. метров, из которых жилые — 3,5 млн. Предполагаемая численность населения оценивается в 76 тысяч человек. Здесь должно появиться не менее 78 тысяч рабочих мест», — подчеркнул Левкин.

Напомним, согласно планам мэрии Москвы, в городе за 2,5 года планируется построить 83 жилых панельных дома новых серий. В свою очередь, сами застройщики заявляют о замедлении темпов строительства.