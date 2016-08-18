Москва, 18 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец июня 2016 года. составила 38,0 тыс. человек или 78,1% (от общей численности работников этих органов). Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 86,3% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.

pixabay.com В государственном учреждении

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 99,9 тыс. рублей (103,5% к I полугодию 2015 г.).

В I полугодии 2016 года в 53 федеральных министерствах, службах, агентствах (79,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике г. Москвы (84,5 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов в I полугодии 2016 года

Среднемесячная заработная плата

Числен-ность на конец периода, человек

Укомп-лекто-ван-ность долж-ностей,%

рублей

в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года

Федеральные государственные органы

208 604

92,2

1738

74,2

Федеральные органы законодательной власти

162 687

116,6

987

82,3

134 979

119,8

1795

89,1

Федеральные органы исполнительной власти

181 813

93,3

1390

91,7

Федеральные министерства, службы, агентства

79 615

91,4

465

77,9

100 339

101,2

374

75,1

140 817

100,7

3226

97,0

50 907

134,4

197

79,8

84 557

103,8

2835

87,0

52 912

97,4

266

78,7

89 184

99,3

180

66,7

87 440

111,8

582

87,3

66 872

100,3

35

92,1

64 959

92,7

582

94,6

80 820

122,7

13

86,7

73 729

104,0

387

89,0

114 988

105,1

486

95,7

93 184

112,4

452

91,7

64 282

105,7

199

78,0

68 650

100,0

205

86,9

64 217

100,4

299

94,9

48 844

96,7

47

82,5

68 180

92,3

64

95,5

67 018

117,3

609

93,3

60 853

108,7

180

94,2

51 296

83,0

80

88,9

63 658

102,5

389

89,2

69 762

84,8

87

91,6

48 916

104,1

129

94,9

59 119

100,4

91

90,1

60 257

94,6

189

82,5

50 065

83,9

105

90,5

68 363

102,7

936

91,0

57 910

126,0

112

93,3

81 467

79,4

194

85,8

72 932

104,9

304

93,5

56 110

101,8

165

85,1

49 922

101,4

147

92,5

52 335

99,6

73

92,4

89 895

109,1

166

73,1

94 968

123,8

472

84,1

90 181

107,1

136

92,5

57 249

103,6

182

87,5

68 560

97,9

240

86,3

67 631

93,6

285

89,3

73 662

109,7

515

83,1

59 309

87,0

236

95,5

56 699

100,1

339

94,7

48 877

93,4

207

90,0

49 083

98,7

110

99,1

59 517

110,3

168

94,4

68 941

105,6

413

96,7

78 711

106,7

188

93,5

105 928

100,2

1223

83,1

82 210

102,6

919

85,2

93 762

106,3

609

77,2

68 530

103,1

1832

93,9

60 801

104,2

122

96,1

95 337

100,7

528

95,8

64 907

90,0

91

97,8

39 667

83,0

256

96,2

42 326

96,0

588

87,9

62 971

105,0

334

89,5

77 529

130,7

857

72,6

55 837

101,4

624

95,9

74 666

101,1

191

89,3

80 736

104,6

245

80,9

73 278

110,0

803

92,5

87 228

104,3

423

65,7

74 042

98,2

489

68,8

49 309

97,6

85

94,4

Федеральные органы судебной власти и прокуратуры

172 805

112,9

241

71,1

129 815

101,1

921

66,2

80 534

108,1

467

89,6

75 412

104,6

442

96,7

55 773

119,4

11

100,0

Другие федеральные государственные органы

157 146

87,2

986

82,0

97 293

104,9

271

97,8

62 623

105,3

192

96,0