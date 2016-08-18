Чиновники в России: зарплата и численность в I полугодии 2016 года
Москва, 18 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец июня 2016 года. составила 38,0 тыс. человек или 78,1% (от общей численности работников этих органов). Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 86,3% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 99,9 тыс. рублей (103,5% к I полугодию 2015 г.).
В I полугодии 2016 года в 53 федеральных министерствах, службах, агентствах (79,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике г. Москвы (84,5 тыс. рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов в I полугодии 2016 года
Среднемесячная заработная плата
Числен-ность на конец периода, человек
Укомп-лекто-ван-ность долж-ностей,%
рублей
в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года
Федеральные государственные органы
208 604
92,2
1738
74,2
Федеральные органы законодательной власти
162 687
116,6
987
82,3
134 979
119,8
1795
89,1
Федеральные органы исполнительной власти
181 813
93,3
1390
91,7
Федеральные министерства, службы, агентства
79 615
91,4
465
77,9
100 339
101,2
374
75,1
140 817
100,7
3226
97,0
50 907
134,4
197
79,8
84 557
103,8
2835
87,0
52 912
97,4
266
78,7
89 184
99,3
180
66,7
87 440
111,8
582
87,3
66 872
100,3
35
92,1
64 959
92,7
582
94,6
80 820
122,7
13
86,7
73 729
104,0
387
89,0
114 988
105,1
486
95,7
93 184
112,4
452
91,7
64 282
105,7
199
78,0
68 650
100,0
205
86,9
64 217
100,4
299
94,9
48 844
96,7
47
82,5
68 180
92,3
64
95,5
67 018
117,3
609
93,3
60 853
108,7
180
94,2
51 296
83,0
80
88,9
63 658
102,5
389
89,2
69 762
84,8
87
91,6
48 916
104,1
129
94,9
59 119
100,4
91
90,1
60 257
94,6
189
82,5
50 065
83,9
105
90,5
68 363
102,7
936
91,0
57 910
126,0
112
93,3
81 467
79,4
194
85,8
72 932
104,9
304
93,5
56 110
101,8
165
85,1
49 922
101,4
147
92,5
52 335
99,6
73
92,4
89 895
109,1
166
73,1
94 968
123,8
472
84,1
90 181
107,1
136
92,5
57 249
103,6
182
87,5
68 560
97,9
240
86,3
67 631
93,6
285
89,3
73 662
109,7
515
83,1
59 309
87,0
236
95,5
56 699
100,1
339
94,7
48 877
93,4
207
90,0
49 083
98,7
110
99,1
59 517
110,3
168
94,4
68 941
105,6
413
96,7
78 711
106,7
188
93,5
105 928
100,2
1223
83,1
82 210
102,6
919
85,2
93 762
106,3
609
77,2
68 530
103,1
1832
93,9
60 801
104,2
122
96,1
95 337
100,7
528
95,8
64 907
90,0
91
97,8
39 667
83,0
256
96,2
42 326
96,0
588
87,9
62 971
105,0
334
89,5
77 529
130,7
857
72,6
55 837
101,4
624
95,9
74 666
101,1
191
89,3
80 736
104,6
245
80,9
73 278
110,0
803
92,5
87 228
104,3
423
65,7
74 042
98,2
489
68,8
49 309
97,6
85
94,4
Федеральные органы судебной власти и прокуратуры
172 805
112,9
241
71,1
129 815
101,1
921
66,2
80 534
108,1
467
89,6
75 412
104,6
442
96,7
55 773
119,4
11
100,0
Другие федеральные государственные органы
157 146
87,2
986
82,0
97 293
104,9
271
97,8
62 623
105,3
192
96,0