Брейтово, Ярославская область, 18 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В 2017 году в прибрежных районах Рыбинского моря пройдет экспедиция, посвященая 70-летию окончания заполнения водохранилища и 50-летию маршрута «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве по туризму Ярославской области.

Рыбинское водохранилище

Экспедиция запланирована в рамках актуализации проекта «Рыбинское море», который должен способствовать развитию туризма на сельских территориях трех регионов: Ярославской, Вологодской и Тверской областей.

Этому межрегиональному проекту, развивавшемуся достаточно пассивно в течение долгого времени, решено придать новый стимул. Основная цель — создание туристско-рекреационной зоны на сельских территориях регионов, примыкающих к побережью Рыбинского водохранилища. По мнению инициаторов проекта, это позволит поддержать экономику прибрежных муниципальных районов в частности и каждого из трех регионов в целом. В перспективе же проект должен выйти на федеральный уровень, отмечают в Агентстве по туризму Ярославской области.

«Земельные ресурсы Брейтовского района не безграничны. Газа и железной дороги здесь нет. Поэтому туризм является реально значимым ресурсом для развития экономики территории, для будущего нашего района. Тем более инфраструктура туризма уже есть. Нужно усиление и координация действий», — отметил депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Обновленная стратегия проекта была представлена в рамках тематического круглого стола, прошедшего 17 августа в Брейтовском районе Ярославской области. Представители Брейтовского района обратили внимание на браконьерство и высказали пожелание запретить летнее промысловое рыболовство. Кроме того, необходимо расширить предложения отдыха, поскольку существующие рассчитаны, в основном, на охотников и рыболовов.

Пошехонский район посетовал на отсутствие единого календаря событий, из-за чего в одни и те же дни в районах проводятся схожие мероприятия, туристические потоки размываются. В Череповецком районе Вологодской области отметили как сдерживающий фактор отсутствие причалов и большие расстояния между населенными пунктами даже в масштабах одного района — туристы устают от таких долгих путешествий.

«Ключевая проблема Рыбинского моря — инфраструктура. Районы сами не смогут сделать причалы, расчистить русла рек. Надо, чтобы все три региона — участника проекта «Рыбинское море» на уровне глав регионов собрались и подготовили соответствующую инициативу, вышли с ней на федеральный уровень», — высказал свою позицию руководитель одного из брейтовских туристических агентств Алексей Федорчук.

Предложения, высказанные в ходе круглого стола, решено озвучить на федеральном и региональном уровнях. Пока же участники проекта «Рыбинское море» будут заниматься подготовительной деятельностью: создавать общественную организацию и попечительский совет, которые будут курировать развитие проекта, разрабатывать общую базу туробъектов, маршрутов и программ.

«В таких районах есть потенциал — и для религиозного туризма, и для событийного, и для культурно-познавательного, и для производственного, и для детского. Но он, к сожалению, не оценен, нет раскрученных туристических проектов, поэтому тургруппы туда не едут. А развитие туризма для районов, являющихся береговой линией водохранилища, — это очень хорошее решение в социально-экономическом плане. Сейчас необходимо как можно быстрее доработать концепцию проекта — а она уже почти готова, сформировать базу инфраструктуры, выстроить логистическую схему — и показать все это экспертам, которые помогут определить, как все это правильно продавать. Основная аудитория — это Москва и Санкт-Петербург, для которых Рыбинское водохранилище — ближайшая крупная акватория. Но эта клиентура привыкла к определенному уровню сервиса. И вот тут необходимо объединять бизнес-сообщество и органы власти муниципального и регионального уровня — для совместной реализации инвестпроектов. При должном уровне проработки и взаимодействия бизнеса и власти такие проекты могут быть включены в областную целевую программу», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Агентства по туризму Ярославской области Андрей Жаров.