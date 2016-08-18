Киев, 18 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Украина рассматривает войну в Донбассе и события в Крыму как Отечественную войну украинского народа за независимость, волю, свободу и демократию. Об этом сегодня, 18 августа, во время выступления перед военными 16-ой отдельной бригады армейской авиации ВВС Украины в Бродах Львовской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Идеи Порошенко

«Находясь с рабочей поездкой во Львовской области я очень рад встретиться с личным составом 16-ой отдельной бригады армейской авиации. «Аннексия и оккупация» Крыма, гибридная война в Донбассе, как я уже неоднократно говорил, стали для нас настоящей Отечественной войной за нашу независимость, за нашу волю, свободу и демократию», — сказал Порошенко.

По его словам, враг Украины пытается сорвать Минские соглашения и выйти из «нормандского формата» переговоров. «Враг, не прекращая попыток сорвать минский процесс, делая абсолютно безответственные заявления о выходе из «нормандского формата» переговоров, сейчас резко увеличил интенсивность обстрелов позиций наших войск на востоке государства. Сегодня ночью было рекордное число обстрелов — почти 100. Значительное число из них пришлось на обстрелы из крупнокалиберной артиллерии. Причем если раньше обстрелы были из стрелкового вооружения и минометов, и концентрировались только в районе линии столкновения, сейчас враг сосредотачивает огонь крупнокалиберной артиллерии по командным пунктам, складам, которые расположены в 8−12 км, а иногда и 20 км от линии столкновения. Эти провокации враг попытается использовать для оправдания собственных шагов по срыву минского процесса», — считает Порошенко.

Он также отметил, что США и ЕС продолжают поддерживать Украину. «На интенсивных консультациях, которые сейчас были мной проведены с руководством США, ЕС, Германии и Франции, я получил твердое заверение в поддержке Украины, ее освободительной борьбы за собственный суверенитет и территориальную целостность», — заверил Порошенко.

Напомним, 10 августа ФСБ России обвинила украинские спецслужбы в попытке организовать теракты в Крыму. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в «нормандских переговорах». «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава Евросовета Дональд Туск после разговора с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Киев и Брюссель придерживаются одинаковой оценки ситуации в Крыму и Донбассе. «Говорил с президентом Порошенко. Мы одинаково оцениваем ситуацию в Крыму и в Донбассе. Российская версия событий неправдоподобна», — написал Туск в Tвиттере.

По данным пресс-службы главы украинского государства, во время общения с Туском президент Порошенко заявил о необходимости развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе, а также допустить наблюдателей СММ ОБСЕ в Крым. «После последних событий в Крыму не должно быть никаких иллюзий относительно намерений Российской Федерации. Санкции и их усиление — это действенный механизм влияния», — сказал Порошенко.

Ранее, 16 августа, пресс-служба Порошенко проинформировала, что глава украинского государства провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы Порошенко отметил усиление военной угрозы для Украины после инцидента в Крыму. В свою очередь, Меркель и Олланд заверили Порошенко, что не признают Крым российским и «подчеркнули необходимость продолжения последовательного взаимодействия в нормандском формате».