Симферополь, 18 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Проблема передачи Украине заключенных из Крыма, осужденных украинскими судами, не находит решения из-за возникшей «сложной правовой коллизии». Об этом журналистам заявила 18 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время рабочей поездки по Владимирской области.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Мы решаем вопрос с уполномоченным по правам человека Украины (Валерией Лутковской) о передаче осужденных (украинскими судами) из Крыма», — сказала Москалькова.

Однако возникла «сложная правовая коллизия», продолжила она, потому что передача заключенных в рамках Конвенции о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам свидетельствовала бы о том, что Крым является российской территорией, чего украинская сторона допустить не может.

Между тем, передача осужденных Украине необходима, подчеркнула уполномоченный по правам человека: «Передать их надо, они осуждены судами Украины по уголовному кодексу Украины, совершили на материковой части Украины преступления, все за тяжкие преступления остались, один — (на) пожизненное заключение».

Кроме того, эти осужденные «создают напряжение в местах лишения свободы», добавила она.

В марте 2014 года пенитенциарная служба Украины заявляла, что в Крыму содержится 3258 осужденных, размещенных в двух колониях и нескольких СИЗО. Тогда начальник пресс-службы управления госпенитенциарной службы в Киеве и Киевской области Александр Науменко заявлял о скором перемещении заключенных из Крыма, однако этого так и не произошло.

После возвращения Крыма в Россию осужденные стали российскими гражданами — для того, чтобы отказаться от российского гражданства, необходимо написать специальное заявление.

Однако информации о том, сколько заключенных выразили формальное несогласие с изменением гражданства, нет, сообщал ранее занимавшийся данным вопросом правозащитник Андрей Юров: «Выяснить это легальным образом за первый год работы в Крыму нам не удалось».

По его словам, предыдущий обмудсмен Элла Памфилова заявляла ему об отсутствии таких украинских граждан, однако в июне 2015 года она публично заявляла о том, что 18 крымских заключенных пожелали остаться гражданами Украины, и 22 требовали экстрадиции в эту страну.

Между тем, в конце июня 2016 года представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что заключенные могут быть переданы Украине без использования механизма международных конвенций — при необходимости стороны подпишут дополнительное соглашение к действующему с 2013 года меморандуму о сотрудничестве омбудсменов.

В свою очередь, заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова в начале июля утверждала, что переговоры о передаче Киеву осужденных в Крыму граждан Украины находятся уже на заключительной стадии.