Мадрид, 18 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Действующий президент Испании Мариано Рахой договорился с лево-центристской партией Ciudadanos («Граждане») об условиях пакета реформ, передаёт Reuters.

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Это открывает путь для создания нового правительства спустя восемь месяцев неопределённости, говорит лидер Ciudadanos Альберт Ривера.

После встречи с Рахоем Ривера рассказал журналистам, что премьер-министр Испании согласился назначить дату формального голосования по второму сроку для Рахоя.

«Сегодня будет назначена дата для формального голосования», — заявил Ривера.