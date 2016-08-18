Ярославль, 18 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Все члены Участковых Избирательных Комиссия Ярославской области, собиравшие подписи в поддержку выдвижения детского омбудсмена Михаила Крупина в депутаты Государственной Думы Российской Федерации покинули состав комиссий по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

ИА REGNUM

77 членов участковых избирательных комиссий участвовали в сборе подписей в поддержку выдвижения Михаила Крупина в депутаты Госдумы по 195 одномандатному округу. Членам УИКов, согласно законодательству, запрещено принимать участие в агитационных действиях. Данный факт послужил поводом для отказа кандидату в регистрации, такое решение было принято региональным избиркомом 10 августа.

«Все члены участковых комиссий, которые участвовали в сборе подписей за Крупина уже покинули состав комиссий. Все 77 человек написали заявление о выходе по собственному желанию», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела организации избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Ярославской области Оксана Петрова.