Ярославль, 18 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Ярославле выйдет в свет роман депутата муниципалитета Ярославля Антона Голицына «Новейшая история города «Р». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Академия 76», подготовившем книгу к печати. В основе сюжета книги — социальный и политический эксперимент над жителями небольшого городка на Волге.

«Из Москвы в город направляется команда, в которую входят в том числе и политтехнологи, причем диаметрально противоположных политических взглядов. Некоторые жители сами включаются в этот эксперимент, желая изменить свой город к лучшему. Это и градозащитники, и художники, и журналисты, и бизнесмены, и просто городские сумасшедшие, без которых город не может быть городом. Символом этих перемен становится возрождение главного храма и превращения города в популярный туристический центр. За короткое время авторам удается добиться всего этого», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Антон Голицын.

Антон Голицын стал известен в 2012 году, когда, будучи главным редактором регионельного телеканала, написал в своем Facebook пост о том, что ему «стыдно» заниматься освещением выборов мэра Ярославля, после чего был уволен со своего поста, а спустя полгода избрался в муниципалитет Ярославля от КПРФ. Скандальное заявление главреда активно использовал оппозиционный кандидат на пост мэра Евгений Урлашов, победивший на выборах, а в августе 2016 осужденный за взятки. Коррупционная история, по словам автора, присутствует и в литературном произведении.

«Прямых параллелей в романе нет, мэр Речина не списан с Урлашова. Совпадение времени выхода книги с приговором — не более чем совпадение. В общем, эта линия в романе довольно типична для новейшей истории России, что-то подобное произошло и с Белых, и со Столяровым и с рядом других деятелей. Мне было интересенее поработать над внутренними, психологическими мотивировками человека, идущего на коррупционное преступление, но в книге это далеко не главное. Главный герой — это сам город, его уникальная культурная матрица, вновь и вновь воспроизводящая себя, несмотря на смену исторических декораций. Можно ли скорректировать эту матрицу — на мой взгляд один из важнейших вопросов не только книги, но и сегодняшнего дня вообще», — сказал Антон Голицын.

Издатель Михаил Нянковский считает, что узнаваемых реалий в книге все же немало.

«Узнаваемы здесь мы сами, «эти странные русские» ‑ и уже не важно — ярославские, рязанские или смоленские, ставшие весьма прагматичными, но сохранившие душу, стремящуюся, по выражению Гоголя, «закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!», живущие на полную катушку в диапазоне от строгого расчета до «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!»…» — сказал корреспонденту ИА REGNUM издатель Михаил Нянковский.

Это вторая книга Голицына, в 2015 году вышел его роман «Птица» о провинциальных рок-музыкантах. Презентация «Новейшей истории города «Р» состоится в начале сентября, накануне выборов в Госдуму России.