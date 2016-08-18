Калининград, 18 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота приступил в Индийском океане к антипиратской вахте в районе Аденского залива. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, вахте предшествовал заход в порту Республики Джибути, где военные моряки пополнили корабельные запасы и провели осмотр корабля.

Штаб Балтфлота Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый»

«Ярослав Мудрый» вышел в дальний поход из г. Балтийска Калининградской области 1 июня. Корабль находится в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Также сторожевик обеспечивает безопасность гражданского судоходства в районе Африканского рога.

Внимание мировых СМИ «Ярослав Мудрый» привлёк в середине июня, когда американский эсминец Gravely совершил в Средиземноморье опасное сближение с российским фрегатом. Расстояние между кораблями составило 60−70 метров.

Сторожевик «Ярослав Мудрый» участвует в совместном походе межфлотской объединённой группировки в Средиземное море с 2011 года. В боевой состав Балтфлота фрегат вошёл в 2009 году.