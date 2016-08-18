Севастополь, 18 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло порядок предоставления социальной помощи к новому учебному году школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. Документ принят на заседании правительства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

Как пояснил и.о. директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, на каждого из 4 тыс. 390 школьников льготных категорий предусмотрено по 1 тыс. 200 рублей.

«Данное мероприятие является составной частью государственной программы Севастополя. Это сохраненная мера. Ранее районные администрации к 1 сентября обеспечивали детей незащищенных слоев населения канцелярскими принадлежностями», — сказал он.

Всего в Севастополе насчитывается 1162 семьи, в которых воспитывается 2803 ребенка, получающие государственную социальную помощь в соответствии с городским законом по малообеспеченным, и 2242 многодетные семьи, в которых воспитывается 7219 детей (из них 4219 — школьного возраста).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа правительство города утвердило порядок выплаты в 2016 году единовременной денежной помощи многодетным семьям города, имеющим трех и более детей — на приобретение жилья или строительство дома.

Ранее многодетным семьям Севастополя из бюджета города была оказана помощь в покупке школьной формы.