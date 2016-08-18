Волгоград, 18 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В магазинах крупных торговых компаний в Волгограде покупатели не всегда могут найти в достаточном количестве товары и продукцию местных производителей. К такому выводу по итогам рейда пришли специалисты рабочей группы, в составе которой — редставители волгоградской облдумы, регионального комитета промышленности и торговли, волгоградской Торговой гильдии и ОПОРы России. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь депутата Волгоградской областной думы Николая Лукьяненко Мария Чуракова 18 августа, эксперты побывали в магазинах трех торговых сетей — «Ашан», «Пятерочка» и «Магнит».

pixabay.com В магазине

На полках волгоградских сетевых магазинов не оказалось местных кур, яиц и арбузов. Как отметил руководитель рабочей группы по мониторингу правоприменения торгового законодательства Николай Лукьяненко, процент представленности местных товаропроизводителей в проверенных сетях — от 16 до 20%, что «просто неприемлемо при средней цифре по региону в 50%».

При этом, как отметил депутат, вина в этом далеко не всегда в нежелании торговых сетей размещать на своих полках местный товар.

«Мы столкнулись с вопиющими фактами: были заключены договоры на поставку товара, но в данный момент продукция не была предоставлена, то есть не были исполнены договорные обязательства. И это уже вина товаропроизводителей, которые должны обеспечить, прежде всего, регулярность поставок», — отметил Лукьяненко.

Проверка велась по основным товарным группам наиболее потребляемых продуктов питания. Оказалось, что в проверенных магазинах практически отсутствуют куриные яйца и сами куры производства Волгоградской области. Зато в наличии оказались товары из Воронежа, Белгорода, Башкирия. Арбузы и дыни, в большом количестве представленные сегодня на волгоградских рынках, в магазинах оказались привезенными из Ростова-на-Дону.

А вот с хлебобулочными изделиями дело обстоит иначе. Практически на 100% на прилавках представлены хлеб, булки и батоны местных хлебозаводов.

Как отметили проверяющие, представители торговых сетей согласились, что местная продукция должна быть на полках — но с условием конкурентоспособности и выполнения всех договорных обязательств.