Пермь, 18 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Пермское УФАС России поступило несколько обращений жителей города Перми с просьбой проверить законность реализации платных парковок в центральном районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого антимонопольного ведомства.

Petr Magera Платная парковка

В частности, жильцы одного из домов по улице Пермской отмечают отсутствие возможности оставлять свои автомобили во дворе собственного дома, а на подъездах к дому со стороны улицы Пермской парковка организована на платной основе.

Другое обращение касается возможности оплаты парковки наличными, которой попросту нет. По мнению заявителя, это ограничивает его права. «В течение 15 минут после неуплаты я, как владелец автомобиля, получаю штраф. Прошу обязать МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» устранить факт нарушения моих прав по пользованию парковками», — приводят в краевом УФАС строки из заявления.

По данным фактам Пермское УФАС России проводит проверку действий дирекции дорожного движения и победителя аукциона ООО «Ростелеком» на наличие признаков ущемления интересов неопределенного круга лиц. УФАС запросило в администрации договор с «Ростелеком», а также письменные пояснения относительно доводов заявителей.

Комментируя ситуацию и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальев сказал: «С точки зрения развития городской инфраструктуры, платные парковки, вполне вероятно, являются благом. Однако данная идея должна быть реализована так, чтобы учесть интересы всех жителей города. УФАС проведет всестороннюю оценку данных обращений. В этой ситуации важно ответить на вопрос «Была ли у оператора возможность организовать наличный расчет? Или заказчик поставил исполнителя в четкие рамки?» Только после этого, можно будет говорить о наличии либо отсутствии признаков нарушения с той или иной стороны».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации перми, в городе с 15 августа начали действовать платные парковки — 2,5 тыс. мест.

Напомним, что зоны платных парковок ограничены улицами Попова, Пушкина, Николая Островского, Советской (от ул. Николая Островского до ул. Максима Горького), Монастырской (от площади Перми I до ул. Газеты «Звезда»), Окулова (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова).

Стоимость парковки составляет 15 рублей в час. Работают парковочные зоны только по будням с 08:30 до 19:30.