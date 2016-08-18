Севастополь, 18 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя надеется увеличить стоимость капитального ремонта автодороги с 960 млн до 1,906 млрд рублей, внеся изменения в Федеральную целевую программу. Об этом 18 августа журналистам заявил и.о. директора городского хозяйства Андрея Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дорожные работы

По словам Демина, речь идет об участке автодороги до бухты Камышовой от транспортной развязки на пересечении Камышового шоссе и улицы Хрусталева.

Как утверждает чиновник, на этом участке повышена категория автодороги — теперь там запланировано четырехполосное движение. Уже готова проектно-сметная документация и получено заключение госэкпертизы.

«Предельная стоимость дороги из-за увеличения ее категорийности выросла с 960 млн рублей выросла до 1 млрд 906 млн рублей. Таким образом, потребуются изменения в ФЦП. Предложение поддержано. Рассчитываем, что в этом году пройдут изменения, и объемы финансирования будут исправлены», — добавил Демин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне правительство Севастополя очередной раз распределило по исполнителям 1 млрд субсидий на объекты ФЦП 2014 и 2015 годов.

Читайте также: Дежавю: Севастополь распределил 1 млрд субсидий на прошлогодние объекты ФЦП

В Севастополе 4 года не могут справиться с заурядной дорожной развязкой

Срок сдачи дорожной развязки на въезде в Севастополь перенесен на один месяц — на 1 сентября.

В июле распоряжением правительства РФ Севастополю и Республика Крым дополнительно выделено 500 тыс. рублей и 4,5 млрд рублей соответственно на развитие дорожной инфраструктуры.

Читайте об этом: И еще 500 млн: глава Севастополя озвучил условия оперативного ремонта дорог

До конца года в Севастополе планируют отремонтировать 47 км автодорог