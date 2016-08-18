Санкт-Петербург, 18 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Во всем мире мосты выполняют свою главную функцию — соединять берега. Но петербургская реальность, по традиции, выглядит несколько иначе, и здесь мосты через Большую Неву и ее рукава помогают не только с логистикой на земле, но и обеспечивают движение водного транспорта.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Мост начинают разводить

Однако Дворцовый мост стоит особняком и в этом ряду. Из важнейшей городской переправы он превратился в неотъемлемую и узнаваемую часть всемирно известного образа Санкт-Петербурга.

Дворцовый мост был построен и открыт в 1916 году в Петрограде, накануне исторических событий, изменивших судьбу страны. С тех пор он является ключевой коммуникацией между центральной частью города и Васильевским островом, связывая воедино достопримечательности, входящие в «обязательную программу» для всех, кто приезжает в Петербург. И сам по себе мост давно уже стал частью этой «программы».

В настоящее время по Дворцовому мосту положено несколько маршрутов общественного транспорта, ежедневно по нему проезжают тысячи легковых автомобилей, проходят десятки тысяч людей.

Помимо значения для наземной инфраструктуры города, Дворцовый мост относится и к сооружениям водного транспорта. Каждую ночь, с весны по осень, в период навигации, бригада Дворцового моста занимается разводкой и сводкой переправы. В среднем за ночь под раскрытыми «крыльями» Дворцового проходят около 50 судов.

Кстати, только в Санкт-Петербурге судоходный путь, имеющий стратегическое значение для всей России, проходит прямо по центру города. Грузы, пришедшие через Балтику из разных стран мира, доставляются вглубь страны через акваторию Невы, и чёткое выполнение графика разводки мостов является главной задачей инженерной бригады.

Функциональное значение Дворцового моста — ровно такое же, как и других мостов через Большую Неву: Благовещенского, Троицкого, Литейного и так далее, признаются специалисты, работающие на переправе. Однако именно этот мост является одним из главных символов города на Неве, что накладывает на обеспечивающих его работу людей особую ответственность.

Конструкция моста такова, что обе его стороны: городская и василеостровская, абсолютно симметричны. Когда мост находится в раскрытом положении, между ставнями с городской части открывается потрясающий вид на Петропавловскую крепость, и ежегодно сотни тысяч туристов приезжают полюбоваться на этот чудесный ночной пейзаж Северной столицы России.

Справка:

Дворцовый мост был построен в 1916 году архитектором Робертом-Фридрихом Мельцером. Мост 5-ти пролетный, металлический с разводным пролетом посередине. По размерам отверстия разводного пролёта (56,6 метра) и сложности механизмов Дворцовый мост является одним из самых значительных сооружений не только в России, но и в мире.

До 2012 года Дворцовый мост функционировал на конструкциях, сделанных ещё в 1916 году. В 2012—2013 годы во время реконструкции моста была произведена замена металлоконструкций и механизмов разводного пролёта, на которых были обнаружены дефекты различной степени, влияющие на эксплуатационную надежность и грузоподъемность сооружения. Вместо электромеханической на мосту была установлена гидравлическая система разводки.