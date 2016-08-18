Калининград, 18 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Калининграде к 2,5 годам лишения свободы приговорён известный в регионе бизнесмен Дмитрий Радинович, признанный судом виновным в мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.

rudnikov.com Жертва долевого строительства калининградского бизнесмена Радиновича

Радинович является генеральным директором сразу трёх фирм — ООО «К-Д Билдинг Групп», ООО «К-Д плюс» и ООО «Регион-Сервис». По данным следствия, застройщик заключал новые договоры долевого участия на уже проданные квартиры в строящихся многоквартирных домах в г. Калининграде на ул. Александра Невского и по пер.Арсенальный.

«В результате «двойных» продаж квартир Радинович похитил у граждан более 24 миллионов рублей», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, отметив, что среди жертв аферы — военнослужащие, пенсионеры и людей, переехавших в область на жительство.

История с домами «К-Д плюс» тянется с 2010 года, когда начались первые пикеты обманутых дольщиков, прежде всего, участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На суде Радинович признал себя виновным, но пояснил, что ему были нужны деньги на достройку дома. Впоследствии он планировал передать обманутым дольщикам другие свободные квартиры, либо квартиры в другом доме, в том числе за счёт увеличения этажности этих домов.

Дмитрий Радинович — известный в регионе строительный бизнесмен, он также является президентом федерации лёгкой атлетики Калининградской области. В феврале 2015 года Радинович был помещён в СИЗО, чтобы не воздействовать на заявителей по своим уголовным делам. Срок пребывания под стражей бизнесмену засчитают, и таким образом в колонии застройщику предстоит сидеть менее года.

Суд признал Радиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.