Пермь, 18 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Под городом Краснокамском Пермского края тушат крупнейший за последний год природный лесной пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Синоптики предупреждают, что дым от пожара может направиться в сторону Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, низовой пожар возник 15 августа на территории Краснокамского района Прикамья, вблизи деревни Даньки. Угрозы населению нет. Население не эвакуировано.

По информации Пермского лесопожарного центра, площадь возгорания уже составляет 20 га. В настоящее время продолжается активное горение. На месте работают представители регионального лесопожарного центра, МЧС и министерства природных ресурсов.

Это самый крупный лесной пожар в Пермском крае с 31 мая 2015 года. На опубликованном космическом снимке хорошо виден шлейф от пожара, который распространяется почти до поселка Ильинский. В ГИС-Центре Пермского университета корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в крае сохраняются благоприятные условия для распространения пожара — высокая температура воздуха (+33 градуса по Цельсию днем). Дойдет ли дым до Перми пока неизвестно.

Второй крупный пожар тушат в Чусовском районе между станцией Антабары и рекой Усьва. Рядом с городом Чусовым наблюдается сильное задымление, связанное с распространением дыма природных пожаров, действующих к северо-западу от города. В отдельных районах видимость из-за дыма сократилась до 200 метров.

Кроме этого, вблизи Березников горят леса. По предварительным данным, причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнём посетителей лесов. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара в лесу предусмотрено наказание — до четырех лет лишения свободы.

Всего за сутки на территории края зарегистрировано шесть природных пожаров в Лысьвенском городском округе, Чердынском, Усольском и Краснокамском районах.