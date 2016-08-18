Нижний Новгород, 18 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Ремонтная кампания на дорогах Нижегородской области завершена на 70% объектов. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Александр Герасименко в ходе выездного совещания на ремонтных площадках участков дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

government-nnov.ru Ремонт дороги

«Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил в третьем квартале текущего года завершить работы на основных объектах ремонта дорог региона. Дорожники набрали неплохие темпы, поэтому поручение губернатора мы выполняем», — отметил глава регионального Минтранса.

В свою очередь директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Евгений Васильев сообщил, что на 50−60% выполнены объекты в Арзамасском, Выксунском, Первомайском и Дивеевском районах: «Сегодня-завтра подрядная организация приступает к ремонту 8-километрового участка по трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Уренском районе. В течение месяца работы будут закончены».

По словам директора подрядной организации ОАО «Борское дорожное ремонтно-строительное предприятие» Дмитрия Зайцева, на этом участке при укладке выравнивающего слоя использовался крупнозернистый щебень фракции 20−40, поэтому толщина слоя составляет 6 см: «Сейчас мы заканчиваем укладывать выравнивающий слой. Далее будем производить работы по укладке верхнего слоя щебёночно-мастичного покрытия, после чего приступим к укреплению обочин по метру с каждой стороны. Этот участок должны сдать до 25 сентября».

Как отметили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородско области, на участке автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров в районе деревни Быдреевка в городском округе Семеновский уже полностью выполнены срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, устройство выравнивающего слоя из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси и покрытия из ЩМАС-15. Сейчас заканчивается расчистка откосов насыпи от древесно-кустарниковой растительности. Полностью выполнена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Ведется устройство выравнивающего слоя из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Как сообщалось, в конце июля были приняты в эксплуатацию новые линии освещения 7 участков дорог в 5 районах Нижегородской области. В 2016 году наружное освещение будет устроено на 21-ом километре дорог в Нижегородской области. Финансирование данных работ в 2016 году увеличено почти в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом и составило порядка 37 млн рублей.

В 2016 году ремонтная кампания в этом году охватит не менее 250 км дорог регионального и межмуниципального значения во всех районах области. На эти цели запланировано финансирование в размере 1 млрд рублей.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 до 2018 года будет построен ряд крупных инфраструктурных проектов: 15-я станция Нижегородского метро, второй Борский мост, III-я очередь Южного обхода, реконструированы взлетно-посадочная полоса аэропорта и проспект Молодежный.

Движение по третьей очереди Южного обхода планируется запустить 11 сентября 2016 года.