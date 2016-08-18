Пермь, 18 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства предприятий Пермского края продолжает падать. За последние два месяца темпы падения увеличились на 0,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Этот показатель за январь-июль 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 1,6%.

Всего за первые семь месяцев текущего года создано продукции и выполнено работ и услуг на 697 млрд 869,8 млн рублей. Наибольшую долю производства занимают обрабатывающие производства — 497млрд 734,1 млн рублей и добыча полезных ископаемых — 142 млрд 73,4 млн рублей. На третьем месте — производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 58 млрд 62,3 млн рублей.

Самое высокое снижение (на 9,5%) отмечено в производстве и распределении энергии, газа и воды. В обрабатывающих производствах этот показатель также снизился (на 2,9%, по сравнению с первыми семью месяцами 2015 года).

Увеличение индекса (на 2,8%) отмечено только в промышленных предприятиях занимающихся добычей полезных ископаемых.

Отметим, что тенденции остаются неизменными на протяжении всего 2016 года: добыча полезных ископаемых в денежном выражении растет, а в других отраслях — падает.

Подчеркнем, что последний рост индекс промышленного производства в Прикамье отмечался в январе-июне 2014 года, когда по отношению к аналогичному периоду 2013 года он составил 111,5%.