Волгоград, 18 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области завершена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Кампания прошла без сбоев во всех муниципальных районах и городских округах Волгоградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 18 августа, перепись коснулась аграрных предприятий и фермеров, а также жителей региона, имеющих приусадебное хозяйство.

Александр Дейнека. Совхоз. Новые дома. 1934

Стартовала кампания с 1 июля. Всего на территории региона действовали 108 инструкторских и 646 счетных участков. К сбору информации привлекались 646 переписчиков. За полтора месяца специалисты Волгоградстата провели учет земель сельхозназначения и сельскохозяйственных животных. По данным оперативного мониторинга, в ходе переписи сведения предоставили более тысячи сельскохозяйственных организаций, около пяти тысяч фермеров и предпринимателей, 280 тысяч граждан, имеющих личные подсобные хозяйства. Также получена информация по 584 садоводческим, огородническим и дачным объединениям.

Предварительные итоги Всероссийской сельхозпереписи переписи будут подведены в начале 2017 года, окончательные — к концу 2018 года.

Напомним, предыдущая Всероссийская сельхозперепись была проведена в десять лет назад. В целом по России на 1 июля 2006 года насчитывалось 59,2 тыс. сельскохозяйственных организаций и предприятий, 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 32 тыс. индивидуальных предпринимателей, 22,8 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 80,3 тыс. некоммерческих объединений граждан, включая огородников, садоводов, дачников и животноводов. В ходе переписи было выявлено 1,5 млн (8,5%) хозяйств с заброшенными земельными участками. В нынешней переписи брошенные земли так же будут учтены.