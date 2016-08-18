Стамбул, Турция, 18 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум.



54north Самолёт Qatar Airways

Посадка самолета авиакомпании Qatar Airways, который был вынужден совершить посадку 18 августа в аэропорту Стамбула, прошла без происшествий, сообщает Reuters.

Как сообщается, экипаж был вынужден развернуть самолет, следовавший рейсом Стамбул — Доха, после того как вскоре после взлета в одном из его двигателей начался пожар.

«Сегодняшний рейс QR240, следовавший из международного аэропорта имени Ататюрка Стамбула в Доху, вернулся в Стамбул и сел без происшествий», — указывается в заявлении перевозчика.

«Высадка пассажиров прошла в нормально режиме», — также указывается в заявлении.