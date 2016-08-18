Пассажирский самолет Qatar Airways совершил экстренную посадку
Стамбул, Турция, 18 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум.
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Самолёт Qatar Airways
Посадка самолета авиакомпании Qatar Airways, который был вынужден совершить посадку 18 августа в аэропорту Стамбула, прошла без происшествий, сообщает Reuters.
Как сообщается, экипаж был вынужден развернуть самолет, следовавший рейсом Стамбул — Доха, после того как вскоре после взлета в одном из его двигателей начался пожар.
«Сегодняшний рейс QR240, следовавший из международного аэропорта имени Ататюрка Стамбула в Доху, вернулся в Стамбул и сел без происшествий», — указывается в заявлении перевозчика.
«Высадка пассажиров прошла в нормально режиме», — также указывается в заявлении.