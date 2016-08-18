Нью-Дели, 18 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Тигрица Мачли, героиня множества документальных лент и основательница династии индийских тигров, скончалась парке Рантамбор в возрасте 19 лет, сообщает 18 августа издание The Times of India.

bhavik Thaker Тигрица Мачли

За пять дней до смерти тигрица перестала принимать пищу. Всю жизнь она провела в парке Рантамбор в провинции Раджастан. Впервые ее заметили неподалеку от парка в 1998 году. Многие годы о Мачли снимали документальные фильмы. Так, в 2012 году вышел британский фильм «Мачли — королева тигров».

Тигрица спокойно относилась к фото-и видеокамерам и стала, по-видимому, самой фотографируемой в мире. «Королева Рантамбора» стала символом парка и своего биологического вида.

В настоящее время все тигры, обитающие в парке, являются ее потомками. Многичисленные туристы посещали парк благодаря Мачли, доходы Рантамбора достигали в среднем $10 млн в год.