Великий Новгород, 18 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум.



stevepb Экономия

Бюджет Великого Новгорода в 2016 году не получит около 200 млн рублей доходов из-за менее низких темпов роста налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и отсутствия спроса на муниципальное имущество, выставленного на продажу. Об этом в интервью городской газете «Новгород» заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

«Мы планировали, что рост НДФЛ (если мы говорим о налоговых поступлениях) будет порядка 15%, то, соответственно, и рост зарплаты должен быть такой, иначе откуда деньги возьмутся в бюджете. По нашим расчетам, показатель по НДФЛ не будет выполнен в этом году в тех параметрах, которые планировались. Хотя он будет выше прошлого года где-то на 4%, но увы! — никак не на 15%. В связи с этим уже выпадает около 50 млн рублей», — сообщил Бобрышев.

Что касается средств от продажи имущества, из запланированных 183 млн рублей муниципалитет получит 50−60 млн рублей. Причина, по словам Бобрышева, — стагнация на рынке недвижимости, а также тот факт, что среди выставленных на продажу муниципальных объектов есть здания, являющиеся памятниками архитектуры, на которые наложены определенные обременения, и будущим собственникам не очень выгодно покупать такие объекты. «Итого: под 200 млн рублей у нас набирается неисполнение бюджетных показателей по доходам», — отметил градоначальник.

По словам Юрия Бобрышева, власти города обращались в правительство региона с просьбой о выделении бюджетного кредита, потому что сейчас большие суммы тратятся на обслуживание коммерческих займов. «Ещё один вариант — помочь городу другими субсидиями. Договорились, что в сентябре мы вновь рассмотрим ситуацию с исполнением бюджета города и будем решать, какие меры необходимо принять. Либо искать дополнительные источники, что маловероятно, либо экономить», — отметил мэр, подчеркнув, что вариант секвестирования расходной части бюджета уже подготовлен.

Он пояснил, что власти «не пошли по банальному пути сокращения расходов по всем статьям бюджета», а работают точечно, при этом на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, к отопительному сезону, зарплату бюджетникам деньги есть. «Скажу так: жесточайший режим экономии уже включен. Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо увеличить норматив отчисления НДФЛ, сейчас это 15%, а надо минимум 22%. Вот тогда город будет более-менее нормально существовать!» — заявил Бобрышев, отметив, что при формировании бюджета на следующий год вновь будет поднимать этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Великого Новгорода на 2016 год утверждён в объёме около 4,7 млрд рублей с предельным дефицитом в 214 млн рублей (сейчас он достиг 228 млн рублей). Муниципальный долг составляет 1 млрд 679 млн рублей.

При обсуждении проекта бюджета города на 2016 год отмечалось, что увеличение доли НДФЛ хотя бы на 5% дало бы городу дополнительно около 300 млн рублей, что позволило бы частично решить ряд застарелых проблем региональной столицы. Первый вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина, курирующая бюджетную политику региона, считает, что 15% от собираемого в Великом Новгороде НДФЛ — достаточная доля для исполнения областным центром его полномочий.