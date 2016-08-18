Чебоксары, 18 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Чувашии возник ажиотаж вокруг открепительных удостоверений. На этой неделе в избирательные комиссии внезапно хлынул поток избирателей, которые вдруг разом возжелали проголосовать на других участках. Большие очереди стали образовываться в избирательных комиссиях в Чебоксарах, в результате возникают конфликты и даже пришлось вызывать полицию. Оппозиционные политики констатируют, что приведена в действие административная машина, так как власть хочет любой ценой добиться нужного результата на выборах. Поэтому в день голосования возможны организованные массовые вывозы людей на избирательные участки и контролируемое голосование. Опасения усиливает тот факт, что Чувашия регулярно входит в число регионов-лидеров по выдаче открепительных удостоверений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Молокин В Калининской ТИК Чебоксар

В Чувашии под парламентские выборы изготовлено 38 тыс. бланков открепительных удостоверений при численности избирателей по состоянию на 1 июля 948,6 тыс. человек, то есть для 6,1% избирателей. Согласно постановлению Центризбиркома Чувашии о распределении открепительных бланков, наибольшее число предусмотрено для Московской районной ТИК (4000), Калининской (3600), Ленинской и Новочебоксарской (по 3000) территориальных избирательных комиссий. Остальные ТИК получили от 1000 и менее открепительных удостоверений, наименьшее число бланков передано в Шумерлинскую районную комиссию (300). В качестве резерва, который остаётся в Центризбиркоме Чувашии, предусмотрено 4500 тыс. открепительных удостоверений для голосования по Канашскому округу и 4000 — по Чебоксарскому округу (Госдума), а также 8500 бланков на выборы в Госсовет.

Открепительные удостоверения начали раздавать с 3 августа в территориальных избирательных комиссиях, с 7 по 17 сентября их можно будет получить в участковой избирательной комиссии. «Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования», — поясняют в Центризбиркоме Чувашии.

В ЦИК Чувашии ИА REGNUM сообщили, что наибольший спрос на открепительные удостоверения в настоящее время наблюдается в городах, в частности, в Чебоксарах и Новочебоксарске. При этом в региональный Центризбирком ежедневно поступает немало обращений от избирателей, которые жалуются, что им не выдают открепительные удостоверения. Каждое обращение рассматривается, но, как правило, главная причина отказов — отсутствие уважительных причин для голосования на другом участке. В Центризбиркоме Чувашии также затруднились сказать, сколько открепительных талонов уже выдано, заверив, что первые цифры появятся только 19 августа.

Член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов («Справедливая Россия») сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что очереди и раньше были, но сегодня началось массовое хождение за открепительными талонами. «Боюсь, что, возможно их не хватит, если будет так продолжаться. Идут бюджетники, работники крупных предприятий. Объясняют, например, что у них рабочее время с 8 до 8, поэтому просят предоставить им открепительные удостоверения. Но при этом не могут ответить на вопрос о том, как же они при таком графике всё-таки проголосуют в другом месте. Я так понимаю, что у каждого предприятия и организации своя так называемая «легенда». Кто-то якобы в командировки уезжает, кто-то на заработки в Москву, кто-то по семейным обстоятельствам уезжает, кто — на картошку, кто — на дачу», — говорит Михайлов.

Член Центризбиркома Чувашии высказал мнение, что «за этим стоит партия власти»: «Но для этого нужен административный ресурс. А административный ресурс у нас только у одной партии». Игорь Михайлов полагает, что на выборах будут округа, куда в массовом порядке придут голосовать с открепительными талонами: «Как я понимаю, эти округа заранее определены, у них заранее всё расписано. Кто голосует, кто ответственный, кому отзваниваться после голосования и кому отчитываться».

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Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, возглавивший список на выборах в Госсовет Чувашии, отмечает, что первые две недели удалось сдерживать массовую выдачу открепительных удостоверений. «ЦИК Чувашии тогда подключился, настаивая на том, что надо обосновать, заявление писать, и были отказы в выдаче талонов. Но затем включился административный ресурс, и за талонами хлынул поток людей. Стали образовываться очереди из десятков людей — в случае отказов некоторые горячие головы начинают требовать открепительное удостоверение, скандалить и заявлять, что нарушают их права. В очередях тоже не всегда порядок, чуть ли не до драки доходит. В связи с таким наплывом желающих сегодня даже полицию пришлось вызывать в Ленинскую районную ТИК», — говорит Владислав Солдатов.

Политик также отмечает, что избиратели указывают в заявлении, что талоны им необходимы, так как они уезжают. «Получается, что Чувашия массово решила в день выборов мигрировать?» — иронично замечает Владислав Солдатов. По его словам, в беседах горожане признаются, что они вынуждены это делать под давлением начальства, которое иначе грозит уволить ослушавшихся.

«Есть подозрение, что открепительные удостоверения закончатся. В Чувашии, видимо, готовятся к масштабным махинациям в день выборов. К организованному завозу избирателей на нужные участки, где будет массовое голосование. Без команды «сверху», без использования административного ресурса весь этот ажиотаж с открепительными был бы невозможен», — уверен Владислав Солдатов.

Напомним, ранее глава ЦИК Чувашии Александр Цветков подчёркивал, что Чувашия всегда была лидером по количеству открепительных удостоверений на численность избирателей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году на выборах президента страны Чувашия была на первом месте в России по соотношению количества выданных открепительных удостоверений на число избирателей, бланков стало не хватать. Всего в республику тогда поступило 58 тыс. бланков открепительных удостоверений при 983,8 тыс. зарегистрированных в списках избирателей — это почти на тысячу больше, чем, к примеру, в Татарстане, где при 3 млн избирателей было выдано 57 190.

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«Чувашия всегда была обеспечена открепительными больше, чем какой-либо другой регион в стране. 6% избирателей Чувашии обеспечено открепительными удостоверениями — такой цифры нет ни в одном субъекте, мы на твёрдом первом месте по этому показателю», — констатировал в 2012 году Цветков. При этом при распределениях открепительные удостоверения уходили в основном в сельские районы, а затем неожиданно ажиотаж возник и в Чебоксарах.

«Причём мы сталкиваемся с таким феноменом, что избиратели не собираются куда-то далеко выезжать, они остаются здесь же, в Чебоксарах, но по каким-то причинам собираются голосовать на других избирательных участках. Одни хотят голосовать по месту работы, другие голосовать на тех участках, где они будут наблюдателями. Кто-то вообще не объясняет причин своего решения. Ну, хочет и всё: есть право получить открепительное ‑ и я им воспользуюсь», — пояснял глава чувашского Центризбиркома.