Тула, 18 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Новые незаконные врезки в газопровод обнаружили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в поселке Плеханово в Туле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 августа в пресс-службе администрации города.

rrnews.ru Газовая труба

18 августа в Плеханово вновь сносили «цыганский» самострой — работу коммунальщиков охранили около 250 полицейских. Сегодня же утром специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» ликвидировали на территории поселка сразу две незаконные врезки к газопроводу. От газа отключено шесть домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, тульский поселок Плеханово стал известен на всю Россию в марте. Тогда из-за аварии при несанкционированном подключении к газопроводу без газа остался весь поселок. Сотрудники газовой службы приехали, чтобы отремонтировать газопровод, поврежденный при подключении незаконной врезки. Однако их встретили возмущенные члены цыганской общины. Люди опасались, что после визита газовщиков вовсе останутся без отопления и газа. В поселок прибыл ОМОН, несколько человек задержали. Тогда же выяснилось, что и более сотни строений в поселке — незаконны.

В итоге в июне-июле по решениям суда в поселке было снесено 108 домов. Иски по остальным незаконным строениям находятся на рассмотрении в Тульском областном суде.

В мэрии подчеркнули, что с начала сноса незаконных построек в администрацию города за помощью в транспортировке, хранении личных вещей никто из местных жителей не обращался. Также не поступало обращений по вопросам размещения в гостиницах.