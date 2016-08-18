Киев, 18 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. 7 и 21 сентября в Минске пройдут заседания участников Трехсторонней контактной группы (Украина-Россия-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщает ДАН, об этом 18 августа заявила пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах, председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

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«Переговоры Контактной группы в Минске в сентябре состоятся 7 и 21 числа», — сказала Талакина.

В свою очередь, Пушилин отметил, что 26 августа на переговорах в Минске представители ДНР поднимут вопрос использования ВСУ РСЗО «Град». «Ситуация обостряется. Данный вопрос мы будем поднимать в Минске. Мы регулярно это обсуждаем, но, к сожалению, ситуация только ухудшается», — считает Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ночь с 16 на 17 августа украинские войска обстреляли позиции ДНР в селе Старомарьевка Тельмановского района из РСЗО «Град». «Сегодня ночью было выпущено около 40 снарядов РСЗО «Град» по селу Старомарьевка… Пострадали домостроения, разрушены крыши, повреждены плиты перекрытия и фундаменты жилых домов… Это первый за четыре или пять месяцев обстрел с применением РСЗО «Град», — сказал Басурин.

Напомним, в июне в Минске участники Трехсторонней контактной группы договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе.

В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого. Противоборствующие стороны так и не согласовали условия разведения сторон.