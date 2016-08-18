Нижний Новгород, 18 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде решением суда с выборов в областное Законодательное собрание по одномандатному округу №9 снят действующий депутат от КПРФ Александр Кузнецов. Истцом по делу выступал тезка депутата, координатор отдела продаж ООО «Корпоративная Лига Олимп», самовыдвиженец Александр Кузнецов.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Шоу двойников

В исковом заявлении Кузнецов-самовыдвиженец указал, что Кузнецов-депутат нарушил правила регистрации в качестве кандидата в депутаты, не предоставив полный комплект необходимых документов. В частности, в документах отсутствовала справка об имеющемся у Кузнецове имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами России или об отсутствии такого имущества и обязательств.

Кузнецов-депутат заявил, что избирком был обязан проверить комплектность документов, поданных на регистрацию. По его мнению, в данном случае на лицо халатность избирательной комиссии. Представители территориальной избирательной комиссии, выступающей ответчиком по этому делу, согласились с этой точкой зрения, но заявили, что ответственность за непредставление документов лежит все же на кандидате.

В результате решением суда регистрация кандидата была аннулирована. У него есть время до 23 августа, чтобы обжаловать это решение.

Как сообщалось, ранее брат депутата Александра Кузнецова, Сергей Кузнецов, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, также был снят с предвыборной гонки. Суд решил, что он допустил нарушения при сборе подписей. В этом случае тоже не обошлось без «тезок» — иск в отношении Кузнецова подали кандидаты в депутаты Вячеслав Кузнецов (безработный самовыдвиженец), экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев и «клон» известного в городе частного перевозчика, «справоросс» Дмитрий Каргин, позже сам снятый с выборов.

В настоящее время Сергей Кузнецов также является депутатом Заксобрания от КПРФ, однако на выборы идет в качестве самовыдвиженца. Причиной для этого, по словам самого депутата, стали «внутрипартийные интриги».

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия с товарищами по партии уже стали причиной того, что Сергей Кузнецов, начинавший свою политическую карьеру в рядах «Единой России», оказался в рядах коммунистов.

В 2010 году на выборах в гордуму Нижнего Новгорода кузнецов проиграл своему коллега по партии, единороссу Дмитрию Анисимову всего 19 голосов. Кузнецов был уверен, что на ряде участков при подсчете голосов были допущены нарушения, однако суд отказался отменять результаты выборов. Руководство регионального и городского отделений партии самоустранились от участия в этом конфликте.

Расстроившись, Сергей Кузнецов написал заявление о выходе из «Единой России», договорился с коммунистами и на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области в 2011 году пошел при поддержке КПРФ, как и его брат.

Александр и Сергей Кузнецовы являются основателями известной в Нижегородской области ГК «Электроника», начинавшей в 1988 году с торговли электробытовой техникой. На сегодня компания также занимается торговлей продуктами питания, предоставлением услуг в сфере развлечений, девелопментом и менеджментом недвижимости.