Симферополь, 18 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Европейские компании продолжают торговать с Крымом несмотря на санкции — корабли обходят ограничения и заходят в порты полуострова. Об этом говорится в недавно опубликованном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

Как отмечают авторы исследования, для того, чтобы обойти санкции, компании идут на самые разные уловки: так, некоторые суда попросту отключают систему геолокации, чтобы местоположение судна невозможно было определить, в то время как другие прибегают к услугам сторонних фирм.

Некоторые суда — в частности, немецкие и турецкие — сначала поднимали флаг Украины, однако при проходе Керченского пролива меняли его на российский.

Согласно результатам расследования, за последние два года в крымских портах побывали 24 судна под флагами стран ЕС, 43 корабля, зарегистрированные в Евросоюзе, а также 22 судна бенефициаров из ЕС.

Посольство Германии на Украине уже пообещало выяснить, почему немецкие корабли нарушили санкционный режим. Греческая сторона, в свою очередь, комментировать вопрос OCCRP по своему торговому флоту отказалась, а румынские дипломаты и вовсе сняли с себя ответственность за деятельность судоходных компаний, отмечают авторы исследования.

Напомним, Европейский Союз и США ввели против России санкции после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Первоначально срок действия санкций в отношении Крыма, введенных со стороны Евросоюза в июне 2014 года, ограничивался 23 июня 2016 года.

Первым этапом ограничительной политики стал запрет на импорт в ЕС крымских товаров, не имеющих украинских сертификатов, а затем были запрещены уже и поставки в Крым из Европы, а также инвестиции в экономику полуострова.

Соответственно, закрыла полуостров для интернационального судоходства и Украина: министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что зашедшие в Крым суда теряют доступ к украинским портам, а министерство инфраструктуры Украины составляет список зашедших в порты полуострова судов.