Москва, 18 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин подал судебный иск к «Новой газете» с требованием уничтожить тираж издания со статьей о дорогостоящей яхте Princess Olga, сообщает 18 августа BFM.ru.

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По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, в суд поступило исковое заявление от Игоря Сечина о защите чести и достоинства. В течение пяти суток судья примет решение о принятии иска к рассмотрению.

Царева пояснила, что иск касается публикации Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», вышедшей в «Новой газете» 1 августа 2016 года.

Речь в статье идет о судне стоимостью $100 млн, на котором не менее трех раз отдыхала Ольга Сечина. По мнению автора статьи, женщина приходится главе «Роснефти» супругой, а яхта носит название в ее честь.

«Истец просит признать распространенную информацию не соответствующей действительности, уничтожить тираж и опубликовать опровержение», — добавила Царева.

Ранее иск к изданию подала сама Ольга Сечина, однако суд оставил ее обращение без движения из-за недостатков в оформлении.