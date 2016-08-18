Калининград, 18 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Калининградский областной суд отменил регистрацию действующего депутата горсовета Калининграда Аркадия Коровикова в качестве кандидата на выборах в областную Думу. Как сообщили сегодня, 18 августа, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, с соответствующим иском обратился депутат регионального парламента Игорь Рудников.

gorsovetklgd.ru Депутат горсовета Калининграда Аркадий Коровиков

ИА REGNUM уточняет, что несколько дней назад в газете «Новые колёса», которые издаёт Рудников, была опубликована статья под заголовком «Иностранный агент в «Единой России».

«Прежде, чем стать депутатом городского совета Калининграда и вступить во фракцию «Единой России», Аркадий Коровиков дважды менял фамилию, — говорится в статье. — Однако на официальном сайте «народного избранника» об этом — ни слова. То есть фактически люди голосовали не за того человека, кем он был на самом деле. Очевидно, что причиной отказа от фамилий (по сути — многократная смена лица) была не страсть к переменам, а желание скрыть НЕЧТО (капслок авторский. — ИА REGNUM ) в своём прошлом. То, что не украшает, а скорее — позорит. Компрометирует и дискредитирует».

Редакция обратилась к Коровикову, в частности, со следующими вопросами:

— действительно ли Коровиков имеет вид на жительство в Испании (так называемая «белая резиденция»)?

— сколько фирм он зарегистрировал в Испании?

— сколько у него счетов в иностранных банках?

— сколько земельных участков принадлежит ему в Испании?

— какова судьба дома в районе города Таривьеха (Испания)?

— в каком порту Испании находится его яхта?

— сколько стоит новый дом, построенный под Валенсией?

Одновременно в суд был подан иск с просьбой отменить регистрацию кандидата. На суде выяснилось, что Коровиков, действительно, дважды менял фамилию, при этом уведомил избирком только об одном изменении. Кроме того, он не указал наличие яхты, а также зарубежного банковского счета в Испании.

В итоге федеральный судья Анжела Струкова удовлетворила иск Игоря Рудникова об отмене регистрации кандидатом в депутаты Калининградской областной Думы Аркадия Коровикова.

Коровиков был избран в горсовет в 2012 году, став зампредом комиссии по бюджету, финансам и налогам. С 1998 года по настоящее время Коровиков возглавляет ООО «Бобкэт-Калининград», которое является официальным дилером американских экскаваторов и погрузчиков Bobcat.

Отметим также, что член фракции «Единая Россия» Коровиков выдвинулся на выборы в облдуму от партии «Справедливая Россия».